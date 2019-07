ऋतिक के पापा राकेश रोशन ने 'Super 30' देखने के बाद ट्वीट कर लिखी ये बात

ऋतिक रोशन की फिल्म 'सुपर 30' रिलीज हो गई है। फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। फैन्स और क्रिटिक्स सभी ने फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। ऋतिक के पिता राकेश रोशन ने भी फिल्म की तारीफ की है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि फिल्म शानदार और काफी इन्सपॉयरिंग है। फिल्म में सभी ने दमदार परफॉर्मेंस दी है। इसी के साथ ही साथ राकेश ने फिल्म के बैकग्राउंड के लिए विकास बहल की जमकर तारीफ की है। राकेश ने बैकग्राउंड स्कोर के चलते ही विकास की इस फिल्म को मास्टरपीस बताया है।

BRILLIANT & INSPIRING with POWERFUL performances, and an apt BGscore makes Vikas Bahl’s Super30 a commercial masterpiece 👏. @iHrithik @shibasishsarkar @RelianceEnt @FuhSePhantom #VikasBahl #SajidNadiadwala @NGEMovies @mrunal0801 #PankajTripathi #Super30