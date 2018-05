'राजी' देखने के बाद आलिया को लेकर पिता महेश भट्ट ने कही ये बात

आलिया भट्ट की फिल्म 'राजी' रिलीज हो गई है। फिल्म के रिलीज होने से पहले इसकी स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी। जहां कई स्टार्स पहुंचे और आलिया के पिता महेश भट्ट ने भी राजी देखी। 'राजी' देखने के बाद महेश भटट् ने आलिया की परफॉर्मेंस को लेकर अपनी बात रखी है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, ये आलिया की अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस है।

इसके बाद शुक्रवार को महेश भट्ट ने हरिन्दर सिक्का की किताब 'कॉलिंग सहमत' की फोटो शेयर की। राजी इस किताब पर ही आधारित है। भट्ट ने लिखा, 'हम उतने ही अच्छे होते हैं जितनी अच्छी हम कहानियां बता सकें। हरिन्दर सिक्का जी को अद्भुत महिला की अद्भुत कहानी बताने के लिए धन्यवाद।'

We are as good as the stories we tell. Thank you Harinder Sikka ji for sharing with us the incredible story of an incredible woman - SEHMAT. @RaaziHoon @sikka_harinder @aliaa08 @Soni_Razdan @meghnagulzar pic.twitter.com/eAB5WKY0No