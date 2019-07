दुलकर सलमान के बर्थडे पर सोनम कपूर ने अनोखे अंदाज में किया विश

अभिनेता दुलकर सलमान का आज जन्मदिन है और इस चार्मिंग स्टार को अपने जन्मदिन पर ढेर सारा प्यार और शुभकामनाएं मिल रही है। 28 तारीख, अंकशास्त्र के अनुसार शुभ मानी जाती है और यह जादुई रूप से संयोग है क्योंकि यह सलमान की आगामी फिल्म 'द ज़ोया फैक्टर' की पूरी अवधारणा के साथ मेल खाती है, इसीलिए उनकी सह-कलाकार सोनम ने आज एक यूनिक रेफरेंस के साथ दुलकर को अनोखे अंदाज में विश किया है।

सलमान दुलकर के जन्मदिन पर उन्हें बधाई देते हुए उनकी सह-अभिनेत्री सोनम कपूर उर्फ ​​जोया सोलंकी ने ट्वीट किया,जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद दलकेर। 28 नंबर लीडरशिप, ईमानदारी और स्वंत्रता का प्रतीक है। लेडी लक का आपके साथ हमेशा रहेगा. आशा है कि यह साल आपके लिए अच्छा गुजरेगा।

Many many happy returns of the day @dulQuer ! They say the number 28 represents leadership, self-determination and independence! Guess lady luck has always been generous to you! Hope you have a great year ahead! pic.twitter.com/dPLp5fLdrd

वही, इस स्वीट विश का जवाब देते हुए दुलकर ने भी बहुत प्यारा रिप्लाई किया।

#LuckyMe for all the luck coming my way :) But someone once said, ‘Luck Is What Happens When Preparation Meets

Opportunity!’ Can’t wait to see what this year has in store for the both of us! #ThankYouZoyaSolanki https://t.co/I34D7qF5jL