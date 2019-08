पापा सैफ अली खान के बर्थडे पर सारा ने फोटो शेयर करते हुए लिखा ये मैसेज

सैफ अली खान का आज बर्थडे है। सैफ के बर्थडे पर उन्हें कई सेलेब्स ने विश किया। सैफ की बेटी सारा अली खान ने भी अपने पापा को बहुत ही स्पेशल तरीके से विश किया। सारा ने सैफ के साथ अपनी, तैमूर और इब्राहिम की फोटो शेयर की। इस फोटो में सैफ अपनी सभी बच्चों के साथ नजर आ रहे हैं। सारा ने फोटो शेयर करते हुए लिखा, 'हैपीएस्ट बर्थडे अब्बा। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं'।

A post shared by Sara Ali Khan (@saraalikhan95) on Aug 16, 2019 at 12:23am PDT

बता दें कि सारा और सैफ के बीच पापा-बेटी के रिश्ते के साथ-साथ दोस्त का भी रिश्ता है। दोनों साथ में खूब मस्ती भी करते हैं जो आपने करण जौहर के शो कॉफी विद करण में भी देखा होगा।

सैफ के बर्थडे पर उनकी अपकमिंग फिल्म लाल कप्तान का टीजर भी रिलीज हुआ है। टीजर में सैफ का सिर्फ एक सीन दिखाई दे रहा है जिसमें वो अपने चेहरे पर राख मलते हैं और फिर सामने की ओर देखते हुए मुस्कुराते हैं। हालांकि उनकी मुस्कराहट को देखकर डर महसूस हो रहा है। टीजर में एक डायलॉग सुनाई देता है 'हर राम का अपना रावण और हर राम का अपना दशहरा'।



