जाह्नवी की फिल्म 'धड़क' का ट्रेलर देखकर अंशुला ने कही ये बात

जाह्नवी कपूर की डेब्यू फिल्म 'धड़क' का ट्रेलर रिलीज हो गया है। ट्रेलर को फैन्स के साथ-साथ बॉलीवुड ने भी खूब पसंद किया। सभी ट्रेलर की तारीफ कर रहे हैं और इसी बीच बोनी कपूर की पहली पत्नी के बेटी अंशुला कपूर यानी जाह्नवी की बहन ने भी ट्रेलर को देखकर अपना रिएक्शन दिया है।

अंशुला ने ट्रेलर को शेयर करते हुए लिखा, 'आहहा...मेरी क्यूटी, जाह्नवी तुम्हारी फिल्म का ट्रेलर पूरी दुनिया देख चुकी है। मैं बहुत ही ज्यादा प्राउड और एक्साइटेड हूं। ट्रेलर में जानू और ईशान को देखकर मेरा दिमाग अभी से तुम दोनों का कायल हो गया है। ट्रेलर शानदार है और तुम दोनों कितने अच्छे लग रहे हो। 20 जुलाई...तुम इतना दूर क्यों हो? धड़क के लिए सुपर एक्साइटेड हूं।'

बता दें कि अर्जुन कपूर और अंशुला अपनी दोनों बहनें जाह्नवी और खुशी की बहुत केयर करते हैं। हर भाई-बहन की तरह वो कभी दोनों के बारे में गलत नहीं सुन सकते।

अर्जुन ने भी ट्रेलर देख जाह्नवी को कही ये बात

अर्जुन ने ट्रेलर देखकर लिखा, जाह्नवी कपूर ने अपनी एक नई और खूबसूरत सफर की शुरुआत की है। ट्रेलर में तुम और ईशान दोनों कमाल के लग रहे हो। दोनों की अदाकारी एक नशे की तरह लोगों पर चढ़ रही है। मेरी तरफ से तुम दोनों के लिए खूब सारा प्यार। मैं धड़क की पूरी टीम के लिए शुभकामनाएं देता हूं।'

#JanhviKapoor, today starts a new & a beautiful journey! You are amazing and so is #IshaanKhatter! Both of you are magical in the #DhadakTrailer... Only love for you both! All the very best to the whole team... https://t.co/MdjH2dnsOA @karanjohar @ShashankKhaitan