Father's Day: बॉलीवुड स्टार्स ने फादर्स डे पर लिखे ये Emotional मैसेज

आज पूरे देश भर में फादर्स डे मनाया जा रहा है। आम लोगों के साथ-साथ बॉलीवुड स्टार्स भी इस खास मौके पर अपने पिता को विश कर रहे हैं। शाहरुख खान के क्यूट बेटे अबराम ने भी अपने पापा को फादर्स डे पर विश किया है। फादर्स डे पर अबराम ने एक कार्ड पर मैसेज लिखकर शाहरुख को दुनिया का सबसे अच्छा पिता बताया है। अबराम की लिखने की स्टाईल को काफी तारीफ मिल रही है।

शाहरुख ने कार्ड की तस्वीर ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा, 'बावजूद इसके कि बच्चे के पास कोई ऑप्शन नहीं था और हां, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं यहां कोई पूर्वाग्रह हो सकता है... लेकिन यह एक पिता के जीवन को पूरा करता है।' इससे पहले शनिवार को ईद के मौके पर शाहरुख ने अबराम के साथ ट्विटर पर फोटो शेयर करते हुए सबको ईद की बधाई दी थी।

Notwithstanding that the kids had no other option & yeah I admit maybe there is just a hint of a bias here...this kinda completes a fathers life. pic.twitter.com/UDBVYDzAMp