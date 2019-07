हुमा कुरैशी के बर्थडे पर बॉलीवुड सेलेब्स ने कुछ इस अंदाज में दी बधाई

बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरेशी के जन्मदिन के मौके पर रविवार को कई बॉलीवुड हस्तियों ने उन्हें बधाई दी।

फिल्म 'लीला' में अपने अभिनय से दर्शकों के दिलों को जीतने के बाद हुमा फिलहाल अमेरिका में अपने हॉलीवुड प्रोजेक्ट 'आर्नी ऑफ द डेड' की शूटिंग में व्यस्त हैं। ऐसे में हुमा के जन्मदिन पर जो उनके साथ नहीं रह सके, उन्होंने सोशल मीडिया पर अभिनेत्री को बधाई दी।

हुमा के भाई साकिब सलीम ने एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें हुमा के बचपन की कई सारी तस्वीरें हैं। साकिब ने इस वीडियो में कहा, 'हॉलीवुड स्टार, आप मुझे और अपने आसपास मौजूद सभी को प्रेरित कर रही हैं। आप सफलता के शिखर पर पहुंचे। पहली बार मैं आपके जन्मदिन पर आपके साथ नहीं हूं। ढेर सारा प्यार। आप एक असली मूवी स्टार हो।'

फिल्मकार-कोरियोग्राफर फराह खान कुंद्रा ने लिखा, “वह जानती थी कि सभी स्मार्ट महिलाएं क्या जानती हैं...हंसी आपको मजबूत बनाती है और लंबे समय तक जीवित रखती है। हैप्पी बर्थडे डार्लिंग हुमा।”

सोनाक्षी ने अपने इंस्टाग्राम पर लिखा, 'पुरानी जैसी लगने वाली मेरी नई सहेली को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। यह दिन बेहतरीन हो, हम जानते हैं कि हम वहां आपके साथ नहीं है, लेकिन रहने की कोशिश की।'

Happiest birthday HQ!! Here's to the savagest of them all... Wishing you the luckiest year @humasqureshi. Loads and loads of love to you!

Ps- Come back soon we miss the laughter 😘❤ pic.twitter.com/TDUsO90pQW