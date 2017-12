शाहरुख ने विराट-अनुष्का की शादी पर कहा- ये हुई न असली रब ने बना दी जोड़ी

भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली और बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा आखिरकार एक दूसरे के हो गए हैं। दोनों ने बड़े ही गुपचुप तरीके से इटली में शादी कर ली है। पिछले कई दिनों से विराट और अनुष्का की शादी की खबरें चर्चा का विषय बनी हुई थीं। दोनों की शादी की खबरें सुनते ही सबने उन्हें बधाई देनी शुरू कर दी है।

बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान ने दोनों को अपने अंदाज में बधाई दी। शाहरुख ने सोशल मीडिया पर दोनों को विश करते हुए लिखा, अब ये हुई न रियल रब ने बना दी जोड़ी। अनुष्का और विराट दोनों को मेरा प्यार। ईश्वर आपको खुश और स्वस्थ रखे।

Ab yeh hui na real Rab Ne Bana Di Jodi. My love to both @AnushkaSharma & @imVkohli May God bless u with happiness & health pic.twitter.com/ymsT2Ay9Fh — Shah Rukh Khan (@iamsrk) December 11, 2017

बता दें कि अनुष्का ने शाहरुख की फिल्म 'रब ने बना दी जोड़ी 'से बॉलीवुड डेब्यू किया था।

Anushka & Virat .. love and wishes for this auspicious day .. togetherness always !!🌺🌷🌹 https://t.co/q0DJEtlFJn — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) December 11, 2017

बादशाह के साथ-साथ विराट-अनुष्का को बॉलीवुड के शहंशाह यानी अमिताभ बच्चन ने भी बधाई दी।

अन्य स्टार्स ने भी दी बधाई

Many congratulations to @AnushkaSharma and @imVkohli on their wedding. God bless and welcome to the club! — Abhishek Bachchan (@juniorbachchan) December 11, 2017

Congratulations to the newly weds!! @AnushkaSharma & @imVkohli wishing you a lifetime of love, happiness & togetherness!! https://t.co/XGIhs49EYq — Anil Kapoor (@AnilKapoor) December 11, 2017