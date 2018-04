सलमान को जमानत मिलते ही खुशी से झूम उठे CELEBS, देखें उनके रिएक्शन्स

1998 के काला हिरण शिकार के मामले में सलमान खान को जमानत मिल गई है। सलमान को जमानत मिलने के बाद जितने उनके फैन्स खुश हुए, उतने ही बॉलीवुड सेलेब्स भी। सभी ने सलमान की जमानत के बाद सोशल मीडिया पर अपनी खुशी जाहिर की। किसी ने कहा कि अच्छे इंसान को बेल मिल गई तो किसी ने कहा कि ये सबकी दुआओ का असर है जो सारी बुराइयां और खिलाफत बेअसर है।

बता दें कि जब सलमान जेल में थे, तब प्रीति जिंटा और उनकी बहनें उनसे मिलने जेल आई थीं। वहीं बाकी सभी बॉलीवुड सेलेब्स सलमान के घर पहुंचे थे उनके परिवार वालों से मिलने। मलाइका अरोड़ा, प्रोड्यूसर रमेश तौरानी, डेजी शाह, स्नेहा उलाल और सोनाक्षी भी अपनी मम्मी पूनम सिन्हा और पिता शत्रुघ्न सिन्हा के साथ पहुंचीं थीं।

पढ़ें सेलेब्स के ट्वीट्स



“A Good deed is the best Prayer”. Welcome brother @BeingSalmanKhan . #WeSupportSalmanKhan — sonu sood (@SonuSood) April 7, 2018

And he finally gets Bail. @BeingSalmanKhan more strength to you bhai. Believe in the power of justice and the God above. 🙏🏻🤗💪🏻💪🏻#WeSupportSalmanKhan — Neil Nitin Mukesh (@NeilNMukesh) April 7, 2018

ये सबकी दुआओ का असर है जो सारी बुराइयाँ और ख़िलाफ़त बेअसर है। 100 अच्छाईयों में 1 बुराई सबको नज़र आती है। मगर ऊपर वाले की नज़र सीधी हो तो अच्छाई को राह मिल ही जाती है। Thanks for Supporting @BeingSalmanKhan #SalmanGetsBail #BlackBuckPoachingCase — Manveer Gurjar (@imanveergurjar) April 7, 2018

Glad .... Bail finally, for “Good Samaritan” @BeingSalmanKhan ... — Rahul Dev Official (@RahulDevRising) April 7, 2018