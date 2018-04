वरुण धवन को बर्थडे पर अनुष्का ने इस SPECIAL अंदाज से किया WISH

बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन का आज बर्थडे है। इस खास मौके पर कई सेलेब्स ने उन्हें विश किया, लेकिन अनुष्का शर्मा ने दिस अंदाज में वरुण को विश किया वो बहुत ही अलग था। दरअसल, अनुष्का और वरुण फिल्म सुई धागा में साथ काम कर रहे हैं, इसलिए अनुष्का ने दोनों की फोटो शेयर करते हुए लिखा, बर्थडे की बहुत बधाई वरुण, जब भी तुम साथ होते हो, हमेशा खुशी छाई रहती है। तुम्हारे साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। हैप्पी बर्थडे सबके प्यारे मौजी।

Happy birthday to the amazing co-star @Varun_dvn... Always a joy to be around, always cracks me up and is an absolute pleasure to work with. हैप्पी बर्थडे सबके प्यारे मौजी 🌟 pic.twitter.com/T9wHwzQ46C — Anushka Sharma (@AnushkaSharma) April 24, 2018



अनुष्का के साथ-साथ बाकी स्टार्स ने भी वरुण को बर्थडे विश क्या। देखें सबके ट्वीट्स

Happy Birthday @Varun_dvn . No matter what happens keep your innocence alive. pic.twitter.com/CMrIB1knGe — Shoojit Sircar (@ShoojitSircar) April 24, 2018

Happy Birthday!! @Varun_dvn. I am one of the few who has seen you in your Birthday Suit :) pic.twitter.com/4ObZ0PHTMr — John Abraham (@TheJohnAbraham) April 24, 2018