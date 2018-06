सोनम-करीना की फिल्म 'वीरे दी वेडिंग' को देखकर आलिया ने कही ये बड़ी बात

सोनम कपूर, करीना कपूर खान, स्वरा भास्कर और शिखा की फिल्म 'वीरे दी वेडिंग' रिलीज हो चुकी है। 1 जून को रिलीज हुई इस फिल्म को दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं। इसके साथ ही फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छी कमाई कर ली है। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने 2 दिन में 22.95 करोड़ की कमाई कर ली है।

#VeereDiWedding witnesses an UPWARD TREND on Day 2... Sun biz is expected to be in double digits too... Weekend should comfortably close at ₹ 35 cr+, as per trends... Fri 10.70 cr, Sat 12.25 cr. Total: ₹ 22.95 cr. India biz.

फिल्म को दर्शकों के साथ-साथ स्टार्स ने भी काफी पसंद किया। अब हाल ही में आलिया भट्ट ने भी फिल्म को लेकर अपनी बात रखी है। आलिया ने फिल्म की तारीफ करते हुए लिखा, वीरे दी वेडिंग को देखकर महिला शक्ति का अहसास हो रहा है। फिल्म की पूरी टीम को शुभकामनाएं।

आलिया की राजी भी सुपरहिट

वैसे बता दें कि कुछ दिनों पहले आलिया भट्ट की फिल्म 'राजी' रिलीज हुई थी। आलिया की फिल्म को दर्शकों के साथ-साथ क्रिटिक्स ने भी खूब पसंद किया गया। यहां तक की अभी भी फिल्म को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। फिल्म ने अब तक 112.59 करोड़ की कमाई कर ली है।

बता दें कि 'राजी' दूसरी हीरोइन सेंट्रिक फिल्म है जो 100 करोड़ क्लब में शामिल हुई है। 'राजी' से पहले कंगना की फिल्म 'तन्नू वेड्य मन्नू रिटर्न्स' भी 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो चुकी है।

#Raazi is the second heroine-centric film to cross ₹ 100 cr mark, after #TanuWedsManuReturns... However, #TWMR was a franchise, so it had a huge advantage... #Raazi is the first one to achieve the milestone without the tag of a franchise or commercial trappings... India biz.