करण को बधाई देते हुए आलिया ने कहा, जरूर कुछ अच्छा किया होगा जो आप मिले

बॉलीवुड के लोकप्रिय निर्माता-निर्देशक करण जौहर ने शुक्रवार को न्यूयॉर्क में अपना 46वां जन्मदिन मनाया। इस मौके पर अपने दोस्तों के साथ टैरेस पार्टी में करण को सफेद और काले रंग की जैकेट में देखा गया। इस मौके पर बॉलीवुड में करण के सभी दोस्तों ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी और उनके खुशहाल जीवन की कामना की।

करण को 46वें जन्मदिन पर बधाई देते हुए अनिल कपूर ने कहा, 'फिल्म जगत को मिला बेहतरीन डांसर, निर्देशक और दोस्त। आपकी हाजिरजवाबी और मोहकता के बिना हमारा जीवन बेरंग सा होगा। जन्मदिन की बधाई करण।'

The best, dancer, director & friend that this industry has! Our lives would be really boring without your wit & charm! Happy Birthday @karanjohar!!