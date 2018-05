दीपिका-रणवीर पर चढ़ा इश्क का खुमार, सोशल मीडिया पर ऐसे जाहिर किया प्यार

दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की शादी की खबरें काफी चर्चा में रहती हैं। ऐसी खबरें हैं कि दोनों इसी साल शादी करने वाले हैं, लेकिन इसी बीच दोनों ने सोशल मीडिया पर खूब प्यार बरसाया। दरअसल, हुआ कुछ ऐसा कि शुक्रवार को रणवीर सिंह ‘मोस्ट डिजाइरेबल मैन 2017’ के रूप में चुने गए थे। रणवीर सिंह ने यह खबर बहुत ही गर्व के साथ ट्विटर पर शेयर की और लिखा, 'मोस्ट डिजाइरेबल... स्वीट !! थैंक यू उन सभी के लिए जिन्होंने मुझे वोट किया'

Most desirable! Sweet! 😎🤙🏾



A big Thank you to @timesofindia ... and to everyone who voted for me ! 🙏🏽❤️ https://t.co/Z4eh1ZmkyU