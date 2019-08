'The Zoya Factor' के मोशन पोस्टर में देवी अवतार में दिखीं सोनम कपूर, ट्वीट कर लिखा 'india lucky charm'

सोनम कपूर (Sonam Kapoor) की फिल्म 'द जोया फैक्टर' (The Zoya Akhtar) का मोशन पोस्टर रिलीज कर दिया गया है। 'द जोया फैक्टर' का मोशन पोस्टर में सोनम कपूर बिल्कुल डिफरेंट अवतार में नजर आ रही हैं। इस फिल्म में सोनम के साथ साउथ सुपरस्टार दलकीर सलमान नजर आने वाले हैं।

पोस्टर में सोनम कपूर ने देवी का अवतार धारण किया हुआ है। देवी अवतार में वह एक प्लेटफॉर्म पर खड़ी हुईं दिख रही हैं। उन्होंने स्पोर्ट्स शूज पहने हुए है। सोनम ने एक हाथ में क्रिकेट बैट और दूसरे में हेलमेट लिया हुआ है। इसमें वे गोल्डन बॉर्डर वाली एक ब्लू साड़ी पहने नजर आ रही हैं। सोनम फूलों को माला के साथ हैवी नेकलेस पहने हुए मुस्कुरा रही हैं। पोस्टर पर लिखा दिख रहा है, 'इंडिया का लकी चार्म'।

Who needs Nimbu Mirchi, when you have Zoya Solanki! India’s lucky charm is here to turn tables around for you. #TheZoyaFactor @dulQuer #AbhishekSharma @Pooja_Shetty @aartims @foxstarhindi @ad_labsfilms pic.twitter.com/3BPrpBL2CD