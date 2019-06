Shah Rukh Khan की आवाज में रिलीज हुआ 'The Lion King' का Trailer

वाल्ट डिज्नी स्टूडियोज (Walt Disney Studios) की फिल्म 'द लायन किंग' (The Lion King) का ट्रेलर रिलीज हो गया है। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख (Shah Rukh Khan) ने आज इस फिल्म का ट्रेलर अपने फैंस के साथ ट्विटर पर शेयर किया है। फिल्म के हिंदी ट्रेलर में 'सिम्बा' (Simba) और उसकी संघर्षभरी कहानी को पेश किया गया है। फिल्म में 'सिम्बा' में पिता 'मुफासा' (Mufasa) के किरदार को शाहरुख ने अपनी आवाज दी है।

खास बात ये है कि फिल्म में न सिर्फ शाहरुख बल्कि उनके बेटे आर्यन खान (Aaryan Khan) ने भी अपनी आवाज दी है। ये पहली बार है जब शाहरुख और आर्यन ने एक साथ किसी प्रोजेक्ट पर काम किया है। इसी के साथ असरानी, आशीष विद्यार्थी संजय मिश्रा और श्रेयस तलपड़े ने भी अहम किरदारों को अपनी आवाज दी है।

Delighted to be a part of this global legacy. In Cinemas 19th July. Yaad Rakhna. #TheLionKing @disneyfilmindia https://t.co/T2OfU4JspC