'द लॉयन किंग' पर नहीं पड़ा 'जजमेंटल है क्या' का असर, फिल्म की कमाई 100 करोड़ के करीब

हॉलीवुड फिल्म 'द लॉयन किंग' को भारत में जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। फिल्म को क्रिटिक्स और दर्शकों ने अच्छे रिव्यूज दिए हैं और इसके साथ ही फिल्म ने भारत में अच्छी कमाई भी कर ली है।

ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म की कमाई में 116.07 % का इजाफा हुआ है। फिल्म ने 9 दिनों में 98.48 करोड़ की कमाई कर ली है। उम्मीद की जा रही है कि रविवार को फिल्म 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाएगी। बता दें कि जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तब इसके सामने कोई बड़ी फिल्म नहीं थी।

#TheLionKing witnesses excellent growth on [second] Sat... Growth on [second] Sat [vis-à-vis second Fri]: 116.07%... Will cross ₹ 💯 cr today [Day 10]... [Week 2] Fri 5.35 cr, Sat 11.56 cr. Total: ₹ 98.48 cr. India biz. All versions. HIT.