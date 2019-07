The Lion King Box Office Collection Day 3: फिल्म ने वीकेंड पर की इतने करोड़ की कमाई, जानकर चौंक जाएंगे

डिजनी की नई पेशकश 'द लायन किंग' ने भारत में बॉक्स ऑफिस पर वीकेंड में यानी तीन दिन में 50 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की है। जॉन फेवरू ने सिंबा के रोमांच को वापस लाने के लिए इसी नाम के 1994 में आए डिजनी क्लासिक को फिर से बनाया है और नए अवतार में दर्शकों के सामने पेश किया है। फिल्म निर्माता इससे पहले 'द जंगल बुक' लेकर आए थे, जो 2016 में दुनियाभर में ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी।

फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरह सिंबा अपने खलनायक चाचा स्कार द्वारा बार-बार नीचे गिराए जाने के बाद भी अवसरों के सहारे खुद को उंचाइयों पर लेकर जाता है। भारत में यह फिल्म 2,140 स्क्रीन्स पर अंग्रेजी, हिंदी, तमिल और तेलुगू में 19 जुलाई को रिलीज की गई।

#TheLionKing is the second #Hollywood film to cross ₹ 50 cr NBOC [opening weekend] in *2019*... Earlier, #AvengersEndgame had set a new benchmark by collecting ₹ 50 cr+ every single day: [Fri] ₹ 53.60 cr, [Sat] ₹ 52.20 cr, [Sun] ₹ 52.85 cr. India biz. All versions. — taran adarsh (@taran_adarsh) July 22, 2019

फिल्म ने तीन दिन में 65.19 करोड़ की कमाई की है। फिल्म ने पहले दिन 13.17 करोड़ रुपये की कमाई थी, वहीं दूसरे दिन इसने 22.8 करोड़ का कलेक्शन किया।

फिल्म के हिंदी वर्जन में किंग मुफासा को शाहरुख खान और सिंबा को आर्यन खान ने आवाज दी है।