The Lion King Box Office Collection Day 2: फिल्म ने दूसरे दिन की इतने करोड़ की कमाई, शाहरुख खान ने ट्वीट कर लिखी ये बात

The Lion King Box Office Collection Day 2: ‘द लायन किंग’ को बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। 1994 में आई पहले वाली द लायनव किंग से लोग इसे कंपेयर भी कर रहे हैं। ‘द लायन किंग’ के हिंदी वर्जन ने दूसरे दिन भी अच्छी कमाई की है। फिल्म ने पहले दिन 13.17 करोड़ की कमाई की थी और दूसरे दिन 19.15 करोड़ का कलेक्शन किया है। कुल मिलाकर फिल्म ने दो दिन में 30.21 करोड़ की कमाई कर ली है।

#TheLionKing is remarkable on Day 2... As predicted, kids and families throng cinema halls, resulting in biz hitting [near] optimum levels at places... Day 3 will be huge again... Eyes ₹ 50 cr+ weekend... Fri 11.06 cr, Sat 19.15 cr. Total: ₹ 30.21 cr. India biz. All versions.

So happy to hear that so many r enjoying Lion King. A special thanx to my coactors & friends for bringing this film to life in Hindi. @imsanjaimishra @shreyastalpade1 & the amazing @AshishVid & #asrani sahib. Thx for making me & Aryan sound good!