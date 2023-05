The Kerala Story Box Office: अदा शर्मा की 'द केरल स्टोरी' ने पहले दिन की इतनी कमाई, टॉप 5 की लिस्ट में हुई शामिल

ऐप पर पढ़ें

Day one Box office Collection of The Kerala Story: विवादों के बीच फिल्म निर्देशक सुदीप्तो सेन (Sudipto Sen) की फिल्म द केरल स्टोरी बीते दिन (5 मई) को रिलीज हुई। फिल्म की रिलीज के बाद सोशल मीडिया पर अदा शर्मा (Adah Sharma) की खूब तारीफ की जा रही है, वहीं फिल्म को भी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। करीब 40 करोड़ के बजट वाली द केरल स्टोरी ने साल 2023 की पांचवी बड़ी ओपनिंग ली है। जानें फिल्म का पहले दिन का कलेक्शन...

कितनी हुई कमाई

फिल्म द केरल स्टोरी को लेकर दर्शकों में मिक्स रिस्पॉन्स देखने को मिला है। एक ओर जहां फिल्म को सपोर्ट किया जा रहा है तो दूसरी ओर इसको ट्रोल भी किया जा रहा है, हालांकि फिल्म रिव्यूज में बाजी मार गई है। sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 7.50 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर सकती है। हालांकि ये सिर्फ अर्ली एस्टीमेट है और आधिकारिक आंकड़ों में थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है।

2023 की टॉप ओपनिंग फिल्में

बता दें कि द केरल स्टोरी ने साल 2023 की पांचवी बड़ी ओपनिंग की है। 2023 में रिलीज हुई अभी तक की हिंदी फिल्मों में पांचवे नंबर पर द केरल स्टोरी का नाम है। वहीं रिव्यूज के बाद उम्मीद की जा रही है कि फिल्म को माउथ पब्लिसिटी का भी फायदा मिल सकता है। एक नजर 2023 की टॉप ओपनिंग वाली हिंदी फिल्मों के कलेक्शन पर...

1. पठान: 57 करोड़ रुपये

2. किसी का भाई किसी की जान: 15.81 करोड़ रुपये

3. तू झूठी मैं मक्कार: 15.73 करोड़ रुपये

4. भोला: 11.20 करोड़ रुपये

5. द केरल स्टोरी: 7.50 करोड़ रुपये (अर्ली एस्टीमेट)

6. शहजादा: 6 करोड़ रुपये

7. सेल्फी: 2.55 करोड़ रुपये