Adah Sharma: 'द केरल स्टोरी' के बाद अब पुलिस की वर्दी पहन दम दिखाएंगी अदा शर्मा, 'द गेम ऑफ गिरगिट' में हुई एंट्री

ऐप पर पढ़ें

सुदीप्तो सेन निर्देशित फिल्म द केरल स्टोरी (The Kerala Story) को दर्शकों की ओर से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। छोटे बजट की ये फिल्म बढ़िया कमाई कर रही है और 70 करोड़ के करीब पहुंच गई है। फिल्म में अदा शर्मा (Adah Sharma) लीड रोल में हैं और ऐसे में अब उनकी नई फिल्म का ऐलान हुआ है। अदा शर्मा जल्दी ही 'द गेम ऑफ गिरगिट' (The Game of Girgit) में नजर आएंगी। इस रिपोर्ट में जानें इसकी डिटेल्स...

पुलिस के रोल में अदा शर्मा

अदा शर्मा की नई फिल्म की जानकारी सामने आई है। अदा शर्मा अब फिल्म द गेम ऑफ गिरगिट में नजर आएंगी। फिल्म में श्रेयस तलपड़े भी प्रमुख रोल में नजर आएंगे। इस फिल्म का निर्देशन विशाल पांड्या ने किया है और फिल्म में अदा शर्मा एक पुलिस अधिकारी के किरदार में दम दिखाती दिखेंगी। फिल्म ब्लू व्हेल गेम पर आधारित होगी, जो एक वक्त पर काफी चर्चा में था। इस गेम की वजह से कुछ बच्चों को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा था।

'द केरल स्टोरी'' 12 मई को 37 देशों में रिलीज होगी

'द केरल स्टोरी' की मुख्य अभिनेत्री अदा शर्मा ने बुधवार को कहा कि यह फिल्म 12 मई को 37 देशों में रिलीज होगी। धर्मांतरण के विषय पर बनी इस फिल्म 'द केरल स्टोरी' को लेकर देश में राजनीतिक विमर्श छिड़ गया है, जिसके कारण कुछ राज्यों ने फिल्म को प्रतिबंधित कर दिया है और कुछ राज्यों ने इसे कर मुक्त कर दिया है। अदा ने ट्विटर पर लिखा, “आप सभी करोड़ों लोगों को धन्यवाद जो हमारी फिल्म देखने जा रहे हैं, इसे ट्रेंड कराने के लिए धन्यवाद, मेरे प्रदर्शन को प्यार देने के लिए धन्यवाद। इस सप्ताह के अंत में 12 मई को 'द केरल स्टोरी' 37 देशों (या अधिक) में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रिलीज होगी।”

किन राज्यों में टैक्स फ्री और कलेक्शन

बता दें कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा में द केरल स्टोरी को टैक्स फ्री घोषित कर दिया गया है। वहीं पश्चिम बंगाल में और तमिलनाडु में फिल्म को बैन कर दिया गया है। बात फिल्म के कलेक्शन की करें तो बुधवार को द केरल स्टोरी ने कुल 12 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया। फिल्म की कुल कमाई 68.86 करोड़ रुपये हो गई है।