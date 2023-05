The Delhi Files: विवेक अग्निहोत्री ने दिया ममता बनर्जी को जवाब, मानहानि का केस करेंगे?

ऐप पर पढ़ें

कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार पर बनी फिल्म 'The Kashmir Files' के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का एक वीडियो शेयर करते हुए उन पर एक नरसंहार को झुठलाने का आरोप लगाया है। ममता बनर्जी ने अपने एक बयान में कहा था कि फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' बीजेपी की फंडिंग से बनाई गई है। अब विवेक अग्निहोत्री ने उसी पर ममता बनर्जी को जवाब देते हुए कहा है कि फिल्म का नाम 'बंगाल फाइल्स' नहीं 'दिल्ली फाइल्स' है।

विवेक अग्निहोत्री ने पूछा ममता बनर्जी से यह सवाल

विवेक अग्निहोत्री ने अपने ट्वीट में लिखा, "VERY IMPORTANT: इस वीडियो में मेरे ख्याल से ममता दीदी मेरे बारे में बात कर रही हैं। हां मैं 'खिलाफत' के द्वारा प्रेरित किए गए Direct Action Day नरसंहार के सर्वाइवर्स से मिलने बंगाल आया था। और गोपाल पाठा का रोल। आप डर क्यों रही हैं? #TheKashmirFiles जातिगत नरसंहार और आतंकवाद के बारे में थी। किस आधार पर आपको ये लगता है कि यह कश्मीरी लोगों को बदनाम करने के मकसद से बनाई गई थी?"

फिल्म का नाम #TheDelhiFiles है, ना कि 'बंगाल फाइल्स'

विवेक ने लिखा, "आप किस आधार पर दुर्भावनापूर्ण ढंग से यह रही हैं कि इसे पॉलिटिकल पार्टियों ने फंड किया था? मैं क्यों ना आपके खिलाफ मानहानि और नरसंहार को झुठलाने का केस दर्ज कराऊं? वैसे इस फिल्म का नाम #TheDelhiFiles है, ना कि 'बंगाल फाइल्स'। और कोई भी मुझे खामोश नहीं कर सकता है।" इस पर एक यूजर ने कमेंट किया- सच है, हकीकत को कोई झुठला नहीं सकता है।

The Delhi Files को लेकर चर्चा में विवेक अग्निहोत्री

बता दें कि विवेक अग्निहोत्री की फिल्म 'The Kashmir Files' को जबरदस्त सक्सेस मिली थी और अभी वह अपनी फिल्म The Delhi Files को लेकर चर्चा में है। विवेक अग्निहोत्री की फिल्म 'द वैक्सीन वॉर' भी अभी तक रिलीज नहीं हुई है जिसमें दिखाया जाएगा कि कोविड के दौरान किस तरह वैक्सीन बनाकर भारत ने ना सिर्फ देशवासियों की सहायता की बल्कि इससे दुनिया के अन्य देशों को भी मदद मिली।