द कश्मीर फाइल्स की रिकॉर्डतोड़ कमाई से गदगद हुए विवेक अग्निहोत्री, बोले 'पैसों की बात नहीं...'

द कश्मीर फाइल्स ने 19 दिनों के अंदर बॉक्स ऑफिस पर 234 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। फिल्म की कमाई पर अब डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने मीडिया के सामने अपनी बात रखने की कोशिश की है।

टीम, लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Garima Singh Thu, 31 Mar 2022 08:11 AM

