PHOTOS: कपिल शर्मा के शो में होगी सनी लियोनी की एंट्री, ऐसे मचाएंगे धमाल

पॉपुलर कॉमेडियन कपिल शर्मा (Kapil Sharma) जल्द ही टीवी पर वापस लौट रहे हैं। उनका टीवी शो 'द कपिल शर्मा शो' 29 दिसंबर से ऑनएयर होगा। शो के लिए फैंस काफी बेकरार हैं और शो के नए-नए टीजर कपिल के फैंस की धड़कने और बढ़ा रहे हैं। अभी तक सलमान खान फैमिली और सिंबा टीम (रणवीर सिंह-सारा अली खान) के साथ कपिल के शो के नए टीजर सामने आए हैं। जिनमें कपिल अपने पुराने अंदाज में नजर आ रहे हैं। लेकिन अब जो फोटोज सामने आई हैं उसे देखकर तो फैंस की खुशी दुगुनी हो जाएगी। क्योंकि, सलमान और रणवीर के बाद इस शो में सनी लियोनी भी नजर आने वाली हैं।

वायरल हुईं सनी और कपिल की फोटो...

जी हां, कपिल के शो में सनी लियोनी की भी एंट्री होगी। ये फोटोज खुद सनी लियोनी ने अपने इंस्टा अकाउंट पर शेयर की है। इन फोटोज में सनी कपिल शर्मा और कृष्णा अभिषेक के साथ मस्ती करते हुए दिख रही हैं। रेड ड्रेस में सनी काफी खूबसूरत लग रही हैं। सनी ने फोटोज शेयर करते हुए लिखा- As always so much fun with @kapilsharma and @krushna30

बता दें कि कपिल शर्मा की टीवी पर वापसी को लेकर फैंस का क्रेज सांतवे आसमान पर है। ये टीवी शो सोनी टीवी पर प्रसारित किया जाना है। हालांकि, इसी समय बिग बॉस 12 का फिनाले एपिसोड भी आने वाला है तो वहीं, इंडियाज गॉट टैलेंज का भी फाइनल होगा। ऐसे में कपिल शर्मा के टीवी शो की शुरुआत को कड़ी टक्कर मिल सकती है। लेकिन फैंस के क्रेज को देखकर लग रहा है कि कपिल शर्मा का टीवी शो इस रेस में बाजी मार ले जाएगा।