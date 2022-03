The Kapil Sharma Show: सपना को मिला उसका ‘छावा’ मुकेश, कहा- ‘4 साल का किया इंतजार’

सपना का डांस हो या एक्टिंग, देखकर सभी की हंसी छूट जाती है। वह शो में पार्लर चलाती है और अक्सर अपने छावा (ब्वॉयफ्रेंड) मुकेश का जिक्र करती है। अब पहली बार सपना को मुकेश से मिलाने वाली है।

लाइव हिन्दुस्तान,मुंबई Shrilata Wed, 30 Mar 2022 09:57 PM

