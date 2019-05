कपिल शर्मा के शो में साइना नेहवाल बोलीं- बच्चों का प्लान नहीं, ओलंपिक में लाना है गोल्ड मेडल

शनिवार को 'द कपिल शर्मा शो' में बैडमिंटन स्टार सायना नेहवाल और उनके पति पारुपल्ली कश्यप आए। दोनों ने पिछले साल दिसंबर में शादी की थी। शो में दोनों ने ही एक दूसरे को लेकर कई बड़ी दिलचस्प बातें बताईं।

सायना ने बताया कि पारुपल्ली काफी केयरिंग पति हैं और इसके साथ ही वो उनका काफी ख्याल भी रखते हैं। पारुपल्ली को लेकर सायना ने बताया कि पारुपल्ली घर के कामों में उनकी मदद करते हैं। इसके साथ ही वो पारुपल्ली घर की साफ-सफाई और हैल्थ को लेकर भी काफी ध्यान रखते हैं।

इस दौरान कपिल ने जब दोनों से बच्चे की प्लानिंग को लेकर सवाल किया तो सायना ने कहा, 'अभी हम बेबी प्लानिंग के बारे में नहीं सोच रहे हैं। फिलहाल मैं ओलंपिक में गोल्ड लाने के लिए तैयारी कर रही हूं। बच्चों को लेकर अभी कोई प्लान नहीं है।'

सायना ने कहा कि आगे आने वाले 10 महीने उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो वहीं पारुपल्ली ने कहा कि अगर हमारे पास एक बेबी गोल्ड होगा तो हम ओलंपिक में गोल्ड नहीं ला पाएंगे।