The Immortals of Meluha: कृति सैनन या श्रद्धा कपूर, किसे मिलेगा सती का रोल? शेखर कपूर ने शुरू की कास्टिंग प्रोसेस

The Immortals of Meluha, Shekhar Kapoor Web Series: शिव की पत्नी सती का किरदार इस सीरीज में बहुत अहम होगा और यही वजह है कि शेखर कपूर कास्टिंग को लेकर काफी स्पेसिफिक रहना चाहते हैं।

टीम लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Puneet Parashar Tue, 19 Apr 2022 11:22 AM

