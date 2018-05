Cannes Film Festival: किस चीज को देखकर हॉल को छोड़कर भागे लोग, बाहर निकलते ही करने लगे उल्टियां

कान फिल्म फेस्टिवल में जहां एक तरह बॉलीवुड और हॉलीवुड के सितारे रेड कारपेट पर अपना जलवा बिखेर रहीं हैं वहीं दुसरी तऱफ एक हैरान कर देने वाली चीज सामने आई है। इसे देखकर हर कोई भागता हुआ नजर आया। वहीं कुछ लोग इसे देखकर उल्टियां करते हुए नजर आए। यह चीज कुछ और नहीं बल्कि डेनमार्क के डायरेक्टर वोन ट्रायर की 'द हाउस डेट जैक बिल्ट' (The House That Jack Built) थी जिसे देखकर लोग उल्टियां करने लगे। यही नहीं, कई लोग सिनेमा हॉल को छोड़कर भाग खड़े हुए।

दरअसल, कान फिल्म फेस्टिवल में फिल्म 'द हाउस डेट जैक बिल्ट' को दिखाया गया जिसको देखकर लोग सिनेमा हॉल से भाग खड़े हो गए। इस फिल्म में काफी हिंसा, खून-खराबा और निर्दयता दिखाई गई है। फिल्म की कहानी एक सीरियल किलर पर आधारित है। ये सिलियर किलर लोगों को पकड़ता है और अजीबों-गरीब तरीके से मारने की कोशिश करता है। फिल्म में कुछ ऐसे सीन हैं जिसे देख पाना किसी चैलेंज से कम नहीं है। फिल्म में मैट डिलो, ब्रूनो गैंज जैसे कलाकारों ने बेहद रोमांचकारी एक्टिंग की है।

This is how quickly the audience clearly out after Lars von Trier’s ‘The House That Jack Built.’ #Cannes2018 pic.twitter.com/yxZJJww71w

मैगजीन राइटर रमिन सेटूदे ने ट्विटर पर खाली पड़े सिनेमा हॉल की फोटो शेयर की है। इसके अलावा एक अन्य फोटो में लोग सिनेमा घर से बाहर निकलते दिख रहे हैं। बाहर निकलते हुए एक महिला घिनौनी फिल्म कहती हुए भी निकली थी।

I’ve never seen anything like this at a film festival. More than 100 people have walked out of Lars von Trier’s ‘The House That Jack Built,’ which depicts the mutilation of women and children. “It’s disgusting,” one woman said on her way out. #Cannes2018 pic.twitter.com/GsBGCoyHEG