'The Girl On The Train' का फर्स्ट लुक आया सामने, खून से लथपथ नजर आई परिणीति चोपड़ा,माथे पर दिख रहा है गहरी चोट का निशान

बॉलीवुड की भोलीभाली एक्ट्रेस परिणीति ने अपने फैंस के साथ अपना बेहद खतरनाक लुक शेयर किया। फोटो में परिणीति एक बाथटब में बैठी नजर आ रही हैं। इतना ही नहीं फोटो में ये साफ दिख रहा है कि उनके माथे पर चोट का निशान है जिससे लगातार खून रिसता नजर आ रहा है। परिणीति की यह फोटो सच में काफी डरावनी और खतरनाक लग रही है।

इस पिक्‍चर को शेयर करते हुए परिणीति ने लिखा, 'कुछ ऐसा, जो इससे पहले मैंने कभी नहीं किया। और यह मेरा अब तक का सबसे मुश्किल किरदार है। परिणीति की इस फोटो देखकर फैंस काफी घबरा गए हैं, लेकिन आपको बता दें कि परिणीति की इस फोटो को देखकर आपको लोगों को घबराने की जरुर नहीं है क्योंकि परिणीति इन दिनों पॉला हॉकिन्स के मशहूर उपन्यास पर बन रही फिल्‍म 'द गर्ल ऑन द ट्रेन' की शुटिंग कर रही हैं। इस फिल्म से परिणीति चोपड़ा ने अपना फर्स्ट लुक शेयर किया है। जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

Something I’ve never done before. And the most difficult character I have ever played in my life.💥 #FirstLook #TheGirlOnTheTrain @RelianceEnt @Shibasishsarkar @amblin pic.twitter.com/D7tQqXdnyi