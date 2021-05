The Family Man 2 का ट्रेलर देख समांथा पर भड़के यूजर्स, बोले- करियर की सबसे बड़ी गलती कर दी

मनोज बाजपेयी की मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज 'द फैमिली मैन 2' का ट्रेलर रिलीज हो गया है। अमेजन प्राइम वीडियो ने आज इस शो का ऑफिशियल ट्रेलर जारी कर दिया है। ट्रेलर में मनोज बाजपेयी के अलावा साउथ की सुपरस्टार समांथा भी अहम किरदार में नजर आने वाली हैं। जहां एक तरफ इस ट्रेलर को लोग खूब पसंद कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ समांथा पर लोगों का गुस्सा फूट रहा है। कई लोग उन्हें धमकी देते हुए पोस्ट करते दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही कई लोगों ने इस सीरीज का बहिष्कार करने की मांग भी की है।

लोगों ने लगाया ये आरोप

'द फैमिली मैन 2' अमेजॉन प्राइम पर रिलीज होने वाली है, आज इस सीरीज का ट्रेलर रिलीज हुआ है, वहीं रिलीज के कुछ घंटों बाद ही सोशल मीडिया पर लोग इस पर एंटी तमिल होने का आरोप लगाते नजर आए। जिसकी वजह से ट्विटर पर #FamilyMan2_against_Tamils हैशटैग ट्रेंड होता दिखाई दिया। इस सीरीज में समांथा के सीन्स को देखने के बाद लोग आरोप लगा रहे हैं कि इसमें तमिलियन्स को आतंकवादी के तौर पर दर्शाया गया है।

Samantha has done a biggest mistake in her career. #FamilyMan2_against_Tamils — கார்த்திகேயன் (@Navan63441302) May 19, 2021

It's strategically planned genocide on Tamils.

History cannot be erased or eclipsed or changed. #FamilyMan2_against_Tamils pic.twitter.com/fdn6bMIDkD — வேளாண் பெருங்குடி (@Dirdinesh1498) May 19, 2021

समांथा को मिली धमकी

जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोग समांथा को लेकर धंमकी भरे पोस्ट करते दिखाई दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा- 'आपकी फिल्में तमिललनाडु में अब रिलीज नहीं होंगी'। वहीं दूसरे यूजर ने लिखा- 'समांथा ने अपने करियर की सबसे बड़ी गलती कर दी है'। एक अन्य ने लिखा- 'फैमिली मैन 2 को अमेजॉन प्राइम से हटा दिया जाना चाहिए'।