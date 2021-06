The Family Man 2 के 'चेल्लम सर' की फैन हुई UP पुलिस, फोटो के साथ शेयर किया नंबर

अमेजॉन प्राइम पर रिलीज हुई वेब सीरीज 'द फैमिली मैन 2' को लोगों ने खूब पसंद किया है। इस सीरीज को लेकर सोशल मीडिया पर कई तारीफों वाले पोस्ट देखने को मिले, 'द फैमिली मैन 2' में मनोज बाजपेयी और समांथा अक्किनेनी को तो तारीफें मिली ही हैं लेकिन इसके साथ ही इस सीरीज का एक और किरदार जबरदस्त हिट हो गया है, ट्विटर पर तो इस कैरेक्टर को लेकर ताबड़तोड़ मीम देखने को मिल रहे हैं। हम बात कर रहे हैं 'चेल्लम सर' की। अब 'चेल्लम सर' से जुड़े मीम फेस्ट में यूपी पुलिस भी शामिल हो गई है।

फैमिली की समस्याओं का हल

दरअसल, हाल ही में यूपी पुलिस के ट्विटर एकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया गया है, जिसमें 112 नंबर बड़े ही दिलचस्प अंदाज में दिया गया है। इस पोस्ट में 'द फैमिली मैन 2' के मशहूर किरदार 'चेल्लम सर' की एक फोटो इस्तेमाल की गई है, जिसमें वो हाथ में फोन लिए दिखाई दे रहे हैं। वहीं, फोटो के साथ लिखा है- 'UP 112, 24/7 समाधान हर फैमिली की समस्याओं के लिए, हर मौसम का हेल्पलाइन, हर सीजन में सच्चा रक्षक'। ये ट्व‍िस्ट मनोज बाजपेयी को काफी पसंद आया। उन्होंने इसे रीट्वीट करते हुए लिखा- 'चेल्लम सर रॉकस्टार हैं'।

UP 112, A 24/7 solution for every family in crisis, an all weather helpline, a true saviour for all seasons !#UPPCares #familymanseason2 #FamilyMan#Familyman2 #UPPolice pic.twitter.com/CY7eD4w567