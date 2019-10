सोशल मीडिया पर छाया 'शैतान का साला बाला', यूजर्स फनी वीडियो बनाकर ले रहे हैं 'Bala Challenge', देख नहीं रोक पाएंगे अपनी हंसी

हाउसफुल 4' का गाना 'बाला शैतान का साला' (Shaitan Ka Saala) कल रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर छा गया है। यह अक्षय कुमार पर फिल्माया गया है। फिल्म के इस गाने में अक्षय का नॉटी कैरेक्टर और उनका फेशियल एक्सप्रेशन लोगों को काफी पसंद आ रहा है। वहीं अक्षय के फैंस उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। खासकर उनके दमदार एक्सप्रेशन को लेकर लोग अपनी वीडियो बना कर बना कर बाला चैलेंज पूरा कर रहे हैं।

आपको बता दें कि 'बाला शैतान का साला' रिलीज होने के बाद ट्वीटर-इंस्टाग्राम से लेकर टिकटॉक पर #BalaChallenge काफी ट्रेंड करने लगा। #BalaChallenge के जरिए यूजर्स इसे एक चैंलेंज के रूप में ले रहे हैं। और अक्षय का नॉटी अंदाज फॉलो करते हुए हुए पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं और अपने वीडियो शेयर कर रहे हैं।

आपको बता दें कि इस चैलेंज #BalaChallenge को खुद अक्षय कुमार ने शुरू किया है। इसके बाद से लोग 'बाला' गाने पर डांस कर रहे हैं और विडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। इतना ही नहीं अक्षय कुमार की एक छोटी फैन ने 'बाला' चैलेंज पर डांस किया, ऐक्टर ने नन्ही फैन के डांस को अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर कर तारीफ की है।

यहां देखें फनी वीडियो

@akshaykumar #TheBalaChallenge @akshaykumar sir, here is my niece dancing on bala song

She tired her best to match up with you sir #Housefull4 pic.twitter.com/JsDqcROQBd — khiladi vikrant (@baroda_Akkians) October 8, 2019

Definitely dance runs in the blood !! The most cutest #TheBalaChallenge 😂😂🤗🤗🤗 #nieces#nephew#latenightmadness @akshaykumar !!! Happy Dussehra 🙏🏽🙏🏽 pic.twitter.com/DJyMhqj9TF — Veda Krishnamurthy (@vedakmurthy08) October 8, 2019

@akshaykumar Love you Sir #TheBalaChallenge sorry sir I can't remove my hair mummy maregi 😜😂😁😁😊🤗 pic.twitter.com/0LrxEiwRK2 — Akshay Sharma (@akki02598556) October 9, 2019