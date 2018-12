कांग्रेस का 'द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर' पर Madhya Pradesh में रोक से इनकार

आगामी राजनीतिक फिल्म 'द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर' पर मध्यप्रदेश में प्रतिबंध लगाने की रिपोर्ट को खारिज करते हुए कांग्रेस ने शुक्रवार को इसे भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का कपट प्रचार करार दिया। 'द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर' पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर फिल्माया गया है। कांग्रेस ने कहा कि इससे प्रमुख मसलों को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार पर सवाल उठना नहीं रुकेगा।

प्रदेश के जनसंपर्क विभाग ने ट्वीट के जरिए कहा, 'फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर' पर मध्यप्रदेश सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाने की खबर गलत और भ्रामक है।'

Such fake propaganda by BJP won’t desist @INCIndia from questioning the Modi Govt on -



Rural Distress,

Rampant Unemployment,

Demonetisation Disaster,

Flawed GST,

Failed Modinomics,

All pervading Corruption!