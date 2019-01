'द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर' के खिलाफ बिहार में दर्ज होगा मामला, कोर्ट ने दिया आदेश

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की लाइफ पर बनीं फिल्म 'द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर' (The Accidental Prime Minister) रिलीज से पहले एक बार फिर विवादों में फंस गयी है। दरअसल, बिहार के मुजफ्फरपुर कोर्ट ने फिल्म के लीड एक्टर अनुपम खेर समेत 14 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद ये एफआईआर जिले के कांटी थाने में दर्ज होगा। कोर्ट में दी गयी याचिका के बाद एसडीजेएम (वेस्ट) ने मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। विदित हो कि दो जनवरी को अदालत में शिकायत दर्ज करायी गई थी।

Muzaffarpur: Local court orders to register an FIR against Anupam Kher & 13 others in connection with the petition filed by Advocate Sudhir Ojha against the movie 'The Accidental Prime Minister'. #Bihar pic.twitter.com/Dh9e5xcgmj