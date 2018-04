'द एक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर': अनुपम खेर बने मनमोहन सिंह, लुक्स देख फैन्स भी हो गए Shocked

फिल्म 'द एक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर' से अनुपम खेर का लुक सामने आया है। अनुपम खेर के इस लुक को देखकर आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये अनुपम खेर हैं या पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। दरअसल, इस फिल्म में अनुपम खेर मनमोहन सिंह का किरदार निभाएंगे। जो नई तस्वीरें सामने आई हैं उसमें अनुपम खेर ने सफेद कुर्ता-पायजामा के साथ नेहरू जैकेट पहन रखी है। उन्होंने हल्के नीले रंग की पगड़ी पहनी है। साथ ही अनुपम की सफेद दाढ़ी-मूंछ भी आप देख सकते हैं।

Happy to share my first look of #DrManmohanSingh, India’s Former Prime Minister from the movie #TheAccidentalPrimeMinister directed by #VijayRatnakarGutte & produced by #BohraBrothers. Creative producer is @mehtahansal. Film is based on #SanjayBaru’s book with the same title. 🙏 pic.twitter.com/0deopR3GYx