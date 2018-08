'द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर' की रिलीज से पहले अनुपम ने राजनीति में आने को लेकर दिया ये बयान

दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की तुलना करते हुए कहा है कि जहां मोदी के पास देश के विकास के लिए एक रोड मैप है, वहीं राहुल गांधी द्वारा देश के भविष्य को लेकर अपना दृष्टिकोण साझा किया जाना अभी बाकी है। अनुपम की अगली फिल्म 'द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर' है। इसमें वह पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की भूमिका में हैं। उनकी पत्नी किरण खेर चंडीगढ़ से भाजपा सांसद हैं लेकिन देश के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर खुलकर बोलने के लिए मशहूर अनुपम खेर का कहना है कि वह राजनीति में शामिल हुए बिना देश के मुद्दों के बारे में बात करते रहेंगे।

न्यूज एजेंसी आईएएनएस के मुताबिक, अभिनेता ने न्यूयॉर्क की उड़ान के दौरान ट्विटर पर सवाल-जवाब सेशन में अपने प्रशंसकों के साथ ये विचार साझा किए। जब एक ट्विटर यूजर ने अनुपम से प्रधानमंत्री मोदी के कामकाज का मूल्यांकन करने के लिए कहा और पूछा कि क्या उन्होंने उन मुद्दों पर काम किया है, जिसका सामना देश कर रहा है, तो अभिनेता ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी देश की बेहतरी के लिए ईमानदारी से काम कर रहे हैं। यह सभी देख सकते हैं। मुझे उनकी क्षमताओं और इरादों पर भरोसा है।

मोदी और राहुल के बीच तुलना किए जाने के लिए कहे जाने पर अनुपम ने कहा, मोदी अपने बूते उभरे हैं। ऐसा लगता है कि भारत के विकास के लिए उनके पास रोड मैप है। राहुल गांधी को बिना मेहनत के अब तक सबकुछ थाली में सजाकर मिलता रहा है, तो उन्हें हम लोगों को अभी भी बताना है कि भारत के भविष्य के लिए उनका क्या दृष्टिकोण है। जब एक यूजर ने उनसे राहुल गांधी की लंदन कॉन्फ्रेंस के बाद उनको (राहुल को) सुझाव देने के लिए कहा तो अभिनेता ने कहा, दिल से बोलो मेरे दोस्त।

जब एक यूजर ने अनुपम से कहा कि वह मोदी के एक भी काम का सबूत के साथ उल्लेख करें कि उन्होंने भारत और इसके गरीब लोगों की भलाई के लिए काम किया है तो अभिनेता ने कहा, इसके लिए आप आरटीआई दाखिल कर सकते हैं। अभिनेता ने बताया कि मोदी के अलावा उनके पसंदीदा प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री और पी.वी. नरसिम्हा राव रहे हैं। 'द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर' 21 दिसंबर को रिलीज होगी।

