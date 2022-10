Ram Setu vs Thank God: अक्षय कुमार की राम सेतु की रफ्तार जारी, अजय देवगन की थैंक गॉड को पड़ रहा हर दिन भारी, जानें कमाई

Box Office Collection Day 5 of Thank God Vs Ram Setu: अक्षय कुमार (Akshay Kumar), जैकलीन फर्नांडिस (Jacqueline Fernandez)और नुसरत भरूचा (Nushrratt Bharuccha) स्टारर फिल्म राम सेतु (Ram Setu) ने अजय देवगन (Ajay Devgn), सिद्धार्थ मल्होत्रा (Sidharth Malhotra) और रकुल प्रीत सिंह (Rakul Preet Singh) की फिल्म थैंक गॉड (Thank God) को बॉक्स ऑफिस पर मात दे दी है। जानें 5 दिन मे दोनों फिल्मों ने कितनी कमाई की है।

थैंक गॉड का कलेक्शन कितना हुआ

अजय, रकुल और सिद्धार्थ की फिल्म ने पहले दिन फिल्म राम सेतु से बुरी तरह मात खाई थी। फिल्म ने पहले दिन सिर्फ 8.10 करोड़ रुपये की कमाई की थी। वहीं दूसरे दिन फिल्म की कमाई 6 करोड़ रुपये हुई है। वहीं तीसरे दिन फिल्म ने 4.15 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है। इसके बाद चौथे दिन फिल्म की कमाई 3.30 करोड़ रुपये रही। अर्ली ट्रेंड के मुताबिक फिल्म ने पांचवे दिन करीब 3.85 करोड़ का कलेक्शन किया है।

कितनी हुई राम सेतु की कमाई

पहले दिन अक्षय कुमार की राम सेतु ने बढ़िया कलेक्शन किया था। न सिर्फ फिल्म ने अजय देवगन की फिल्म से करीब दोगुना कमाई की थी बल्कि इस साल की दूसरे सबसे बड़ी ओपनर फिल्म साबित हुई थी। फिल्म ने पहले दिन 15.25 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था। वहीं फिल्म ने दूसरे दिन 11.40 करोड़ का कलेक्शन किया है। वहीं फिल्म ने तीसरे दिन 8.45 करोड़ रुपये और चौथे दिन 6.05 करोड़ रुपये की कमाई की। अर्ली ट्रेंड के मुताबिक फिल्म ने पांचवे दिन करीब 7.10 करोड़ का कलेक्शन किया है।

थैंक गॉड पर विवाद और राम सेतु को सपोर्ट

गौरतलब है कि अजय, सिद्धार्थ और रकुल की थैंक गॉड पर काफी विवाद जारी है। फिल्म का विवाद कोर्ट तक पहुंच गया है और नवंबर की शुरुआत में इस पर फैसला होगा। कुछ लोगों का कहना है कि फिल्म से लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं और हिंदू देवी-देवताओं का मजाक उड़ाया जा रहा है। फिल्म में अजय देवगन, चित्रगुप्त के किरदार में हैं, जो मान्यताओं से काफी अलग अंदाज में दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी ओर फिल्म राम सेतु को काफी सपोर्ट मिल रहा है। फिल्म का कुछ नेताओं ने भी खुलकर सपोर्ट किया है और फिल्म को अधिक से अधिक देखने के लिए कहा है।