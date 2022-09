Thank God: बजट का आधा पैसा तो अजय देवगन ले गए, जानें 'थैंक गॉड' स्टारकास्ट की फीस

Thank God Star cast fees: अभिनेता अजय देवगन (Ajay Devgn), सिद्धार्थ मल्होत्रा (Sidharth Malhotra) और रकुल प्रीत सिंह (Rakul Preet Singh) की फिल्म थैंक गॉड (Thank God) अक्टूबर महीने के आखिरी हफ्ते में रिलीज होगी। फिल्म का ट्रेलर कुछ वक्त पहले रिलीज हुआ था, जिसको सोशल मीडिया पर मिक्स रिएक्शन मिला। एक ओर जहां फिल्म विवाद में आ गई है, तो दूसरी ओर फैन्स इसके बारे में अधिक से अधिक जानना चाह रहे हैं। इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं फिल्म थैंक गॉड (Thank God) से जुड़ी कुछ बातें...

क्या है सेलेब्स के किरदार

फिल्म में अजय देवगन, चित्रगुप्त के किरदार में नजर आ रहे हैं। जो सभी के पाप-पुण्य का हिसाब रखते हैं। फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा के किरदार का नाम अयान कपूर और रकुल के किरदार का नाम रूही कपूर है। फिल्म में कीकू शारदा ने अयान के दोस्त और सीमा पहवा ने अयान की मां का किरदार निभाया है। वहीं नोरा फतेही फिल्म के लिए एक गाने में स्पेशल अपीरियंस देती नजर आएंगी। सिद्धार्थ और नोरा के फोटोज- वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं।

क्या है सेलेब्स की सैलरी

थैंक गॉड में अजय देवगन, सिद्धार्थ मल्होत्रा और रकुल प्रीत सिंह प्रमुख किरदारों में है। फिल्म 25 अक्टूबर 2022 को रिलीज होगी। फिल्म का बजट 60-70 करोड़ रुपये बताया जा रहा है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म के लिए अजय देवगन को 35 करोड़ रुपये, सिद्धार्थ मल्होत्रा को 7 करोड़ रुपये जबकि रकुल प्रीत सिंह को करीब 3-4 करोड़ रुपये सैलरी मिली है। वहीं फिल्म की बाकी स्टारकास्ट की फीस को लेकर अभी तक कुछ अपडेट सामने नहीं आया है।

फिल्म पर हो रहा है विवाद

फिल्म का निर्देशन इंद्र कुमार ने किया है और फिल्म से कुछ लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। फिल्म थैंक गाड के ट्रेलर में चित्रगुप्त महाराज का मजाक उड़ाते हुए आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में जौनपुर न्यायिक मजिस्ट्रेट एएम प्रथम मोनिका मिश्रा की कोर्ट में फिल्म अभिनेता अजय देवगन, सिद्धार्थ मल्होत्रा एवं निर्देशक इंदर कुमार पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में परिवाद दाखिल किया गया है। कोर्ट ने परिवादी के बयान के लिए 18 नवंबर तिथि नियत की है।