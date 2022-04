'कृष्ण' से लेकर 'महादेव' तक का किया था रोल, एक्टर एम.बलय्या का हैदराबाद में निधन

M Balayya Death News: बलय्या ने अपनी दूसरी ही फिल्म में शिव का किरदार निभाया था। इसके बाद साल 1961 में आई फिल्म Krishna Prema में शिव का किरदार निभाया था। बलय्या ने थिएटर से शुरुआत की थी।

टीम लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Puneet Parashar Sat, 09 Apr 2022 02:51 PM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.