तेजस्वी प्रकाश ने नई गाड़ी की पूजा में न टूटने पर फेंका नारियल, लोग बोले- ओवरएक्टिंग की दुकान

बिग बॉस सीजन 15 की विनर और टीवी शो 'नागिन' की लीड एक्ट्रेस तेजस्वी प्रकाश पूजा के समय गाड़ी के सामने नारियल तोड़ने में हालत खराब हो गई। नारियल उनके हाथ से छिटक कर गाड़ी से टकराते-टकराते बचा।

टीम लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Puneet Parashar Wed, 06 Apr 2022 01:48 PM

