तमिल फिल्मों के अभिनेता Pawnraj के निधन की दुखद खबर सामने आई है। इस खबर के सामने आने के बाद से ही फैन्स सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ट्विटर पर कुछ ही देर में #RIPPawnraj ट्रेंड करने लगा है।

दिल का दौरा पड़ने से हुआ निधन

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अभिनेता का निधन दिल का दौरा पड़ने की वजह से हुआ है। जानकारी के मुताबिक 15 मई की सुबह अभिनेता को दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। बता दें कि वे एक बेहतरीन अभिनेता होने के साथ ही एक शानदार कॉमेडियन भी थे। दिवंगत अभिनेता की हिट फिल्मों में सीमा राजा, वरुथपदाता वलीबर संगम और रजनी मुरुगन सहित कई अन्य शामिल हैं।

फैन्स दे रहे श्रद्धांजलि

सोशल मीडिया पर फैन्स उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उनके लिए अपना प्यार भी जाहिर कर रहे हैं।

The famous #Tamil #Actor and co-director Pawn Raj expired due to #heartattack at Dindigul, this morning. He was a finest actor of #TamilCinema . A shock for fans & members of the Tamil film industry. #Pawnraj Anna #KeerthySuresh #RIP #RIPPawnraj #Death #Pawnraj #Ponram #Director pic.twitter.com/z9VQgHCZav

Saddened by the demise of popular Tamil actor Pawnraj who passed away due to a heart attack. This is indeed a big loss to the Tamil Cinema. May his soul rest in peace. #RIPPawnraj