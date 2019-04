श्रीलंका बम धमाकों में बाल-बाल बची तमिल अभिनेत्री राधिका शरद कुमार

Sri lanka Blast: प्रसिद्ध तमिल अभिनेत्री राधिका शरद कुमार श्रीलंका में रविवार को हुए बम धमाकों में बाल-बाल बची हैं। वह अभी घूमने के लिए श्रीलंका गई हुई हैं। वह कोलंबो के उस होटल से कुछ ही देर पहले निकली थीं जिसमें एक धमाका हुआ।

अभिनेत्री राधिका ने एक ट्वीट में कहा, ‘हे भगवान! श्रीलंका में बम धमाके, भगवान हमलोगों का साथ दें। मैं अभी-अभी कोलंबो सिनामोन ग्रैंड होटल से बाहर निकली हूं और उस होटल में बम धमाका हुआ है। यकीन नहीं होता, यह वीभत्स है...बहुत वीभत्स।’

OMG bomb blasts in Sri Lanka, god be with all. I just left Colombo Cinnamongrand hotel and it has been bombed, can’t believe this shocking.