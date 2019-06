'Bole Chudiyyan' से साउथ एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया ने मौनी रॉय को किया REPLACE

फिल्म 'बोले चुड़िया' (Bole Chudiyyan) में मौनी रॉय (Mouni Roy) की जगह अभिनेत्री तमन्ना भाटिया (Tamannaah Bhatia) को लीड एक्ट्रेस तौर पर चुन लिया गया है। यह पहली बार होगा जब तमन्ना अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ नजर आएंगी। मई में ही यह घोषणा कर दी गई थी कि मौनी 'बोले चुड़िया' का हिस्सा नहीं होंगी। इसके पीछे निमार्ता और अभिनेत्री ने अलग-अलग कारण बताए थे।

तमन्ना ने कहा कि मैं इस परियोजना का हिस्सा बन कर आशान्वित हूं। फिल्म की कहानी हमारे समाज के एक मौजूदा मुद्दे के इर्द-गिर्द घूमती है और मुझे सबसे ज्यादा इसी बात ने आर्कषित किया।

#Announcement: Tamannaah Bhatia teams up with Nawazuddin Siddiqui in #BoleChudiyan... Nawazuddin’s brother Shamas Nawab Siddiqui directs the film... Produced by Rajesh and Kiran Bhatia... Start-to-finish shooting will commence in #Rajasthan shortly.