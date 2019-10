तमन्ना भाटिया को मिली ये बड़ी रिंग, कीमत जानकर चौंक जाएंगे

बॉलीवुड एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया हाल ही में फिल्म 'साय रा नरसिम्हा रेड्डी' में नजर आईं। फिल्म को काफी पसंद किया जा रहा है। साथ ही तमन्ना की एक्टिंग की भी काफी तारीफ हो रही है। लेकिन इसी बीच तमन्ना को फिल्म के प्रोड्यूसर रामचरण की वाइफ उपासना कोनीडेल ने कुछ ऐसा गिफ्ट दिया है जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक, तमन्ना से इंप्रेस होकर उपासना ने उन्हें गिफ्ट में एक बड़ी रिंग दी है।

उपासना ने तमन्ना की रिंग के साथ फोटो शेयर करते हुए लिखा, 'सुपर तमन्ना के लिए मिसेज प्रोड्यूसर की तरफ से एक गिफ्ट। बहुत मिस कर रही हूं, फिर जल्दी मिलना'

A gift for the super @tamannaahspeaks

from Mrs Producer 😉❤️🥳

Missing u already. Catch up soon. #SyeraaNarashimaReddy pic.twitter.com/rmVmdwWNAd