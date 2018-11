इतने पॉपुलर हुए तैमूर अली खान कि मार्केट में आए 'तैमूर गुड्डे’, Photo वायरल

सैफ अली खान और करीना कपूर के लाडले बेटे तैमूर अली खान की पॉपुलैरिटी किसी से छिपी नहीं है। लेकिन अब तो तैमूर की दिवानगी इतनी बढ़ गई है कि लोग उनके नाम के खिलौने बेच रहे हैं। जी हां, ये बिल्कुल सच है जिसका सबूत है ये फोटो जो अश्विनी यारदी नाम की एक जर्नलिस्ट ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की है। जिसके साथ उन्होंने लिखा-‘यह गुड्डा केरला के एक स्टोर में बिक रहा है।’मतलब खिलौना कंपनियों को भी तैमूर की पॉपुलैरिटी का अंदाजा है तभी तो उनके नाम से खिलौने बेचे जा रहे हैं।

गुड्डे को दिया तैमूर जैसा लुक...

इस गुड्डे का लुक भी तैमूर जैसा ही है। तैमूर जैसे बिखरे बाल, गोल चेहरा और मासूमियत। इतना ही नहीं गुड्डे के कवर पर भी तैमूर लिखा है। अब देखना है कि अपने लाडले का ये गुड्डा देखकर सैफ-करीना कैसा रिएक्शन देते हैं।

Meanwhile at a toy store in Kerala... pic.twitter.com/J2Bl9UnPdT