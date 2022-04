ताहिरा कश्यप ने पर्सनल लाइफ को लेकर कही ऐसी बातें, सुनकर आयुष्मान खुराना को ना आ जाए शर्म

ताहिरा कश्यप, आयुष्मान खुराना की पत्नी होने के साथ-साथ एक राइटर और प्रोड्यूसर भी हैं। ताहिरा हाल ही में शिल्पा शेट्टी के शो शेप ऑफ यू में पहुंचीं और यहां उन्होंने कई शॉकिंग खुलासे किए हैं।

इस खबर को सुनें