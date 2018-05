फिल्म 'भारत' में दिशा के बाद हुई इस एक्ट्रेस की एंट्री, जफर ने किया ट्वीट

बॉलीवुड के भाई सलमान खान आए दिन किसी न किसी कारण से सुर्खियों में रहते हैं। इन दिनों जहां वो अपनी फिल्म रेस-3 को लेकर सुर्खियों में हैं, वहीं 2019 में रिलीज होने वाली फिल्म 'भारत' के लिए भी वो आए दिन चर्चा में रहते हैं। बता दें कि फिल्म की स्टार कास्ट को लेकर चयन अभी भी जारी है। फिल्म में दिशा पटानी और प्रियंका चोपड़ा को साइन करने के बाद बॉलीवुड की एक ओर दिग्गज कलाकार को लिया गया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं तब्बू की। बीते दिनों खबर थी कि फिल्म में सुनील ग्रोवर को साइन किया गया है। वहीं, सलमान के साथ प्रियंका की खबर के साथ दिशा पटानी को साइन करने की खबर भी खूब चर्चा में थी। हाल ही में फिल्म के निर्देशक अली अब्बास जफर ने ट्वीट करते हुए बताया है कि, 'मैं तब्बू का बहुत बड़ा फैन रहा हूं और हमेशा से ही उनके साथ काम करना चाहता था। मैं खुश हूं कि ये अब मुमकिन हो पा रहा है। हम बहुत खुश हैं।'

Finally it’s happening , so excited to work with you :) lots of love @tublb :) @Bharat_TheFilm @BeingSalmanKhan @priyankachopra @DishPatani @WhoSunilGrover pic.twitter.com/k1jNvRqglK