Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah:'दयाबेन' के किरदार में नजर आ सकती हैं ये एक्ट्रेस, मेकर्स ने किया अप्रोच

Here is the new Poster of Back Bencher starring Ami Trivedi and Krish Chauhan બહુ થયા તારા નાટક.. પેટમાં દુઃખે છે.... માથુ દુઃખે છે... સ્કુલે નહી જવાના આ બધા તારા બહાના છે આજે તો કઈ પણ દુઃખે... સ્કુલે તો તારે જવાનું જ છે... એક મા માટે એનુ વિશ્વ, એની દુનિયા, એનું સર્વસ્વ એટલે એનો દિકરો...પણ જયારે એ મા એના દિકરાને પાસ કરાવવામાં નાપાસ થાય ત્યારે શું થાય એ જોવા જોતા રહો... "બેક બેંચર" ગુજરાતી ફિલ્મ ૨૦ જુલાઈ ૨૦૧૮ થી તમારા નજીકના સિનેમાઘરોમાં, જોવાનું ભૂલશો તો ઘણું ગુમાવશો! #BackBencherPoster #posterlaunch #Movielook #comingmovie #BackBencher #upcoming #upcomingmovie #comingsoon #comedy #drama #gujaratifilm #gujaratimovie #DharamendraGohil #Movielook #comingmovie #krishchauhan #RajivMehta #amitrivedi #ombhatt #ahmedabad #vadodara #surat #gujarat #purplewingsproduction

