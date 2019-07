'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' के एक्टर दिलीप जोशी उर्फ जेठालाल को याद आई दयाबेन, बताया- 'कैसे गुजरा शो में 11 साल'

Dayaben😁 #tmkoc #tmkocmemes #tmkocfanclub #tmkocfc #tarakmehtakaultachashma #tarak #mehta #anjalibhabhi #daya #dayaben #jethalal #jetha #jethaji #tapu #tapusena #bapu #bapuji #bhide #madhavi #hathi #iyer #popatlal

A post shared by Tarak mehta ka ulta chashmah (@tarak_mehta_ka_ulta_chashmah_) on Jul 25, 2019 at 10:44am PDT