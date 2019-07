वरुण धवन के ट्वीट पर तापसी ने इस अंदाज में कंगना की बहन रंगोली पर कसा तंज

गुरुवार को तापसी पन्नू और भूमि पेडनेकर स्टारर फिल्म 'सांड की आंख' का टीजर रिलीज हुआ है। इस टीजर को फैन्स और बॉलीवुड सेलेब्स से अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। सभी ने टीजर की तारीफ की, वहीं वरुण धवन ने ट्वीट कर लिखा, 'हमे तुम पर गर्व है तुषार। भारत के रियल हीरोज को स्क्रीन पर लाने का काम कर रहे हो। ये दादियां बेस्ट हैं।

Proud of you Tushar. Bringing real Indian heroes on the big screen. Best dadis https://t.co/lbYvUavMhv — Varun Dhawan (@Varun_dvn) July 11, 2019

वरुण के इस ट्वीट पर मजाक करते हुए तापसी ने लिखा, 'अरे वरूण, तुमने फिल्म की तारीफ तो की, लेकिन हमारा नाम अपने ट्वीट में नहीं लिखा...आखिर क्यों क्यों क्यों?'

Arre Varun but u have not written our names 🧐 y no appreciation for us ??? Why why why? — taapsee pannu (@taapsee) July 11, 2019

तापसी के इस ट्वीट का जवाब देते हुए वरुण ने लिखा, तापसी और भूमि नॉटी दादी।

Taapsee and Bhumi are naughty dadis 👧🏻 https://t.co/tI4P0UdbM4 — Varun Dhawan (@Varun_dvn) July 11, 2019

बता दें कि कुछ ऐसा ही ट्वीट वरुण धवन को कंगना रनौत की बहन रंगोली ने किया था। जिसके बाद लग रहा है कि तापसी कहीं अपने ट्वीट के जरिए रंगोली को निशाना तो नहीं बना रहीं।

दरअसल, कुछ दिनों पहले कंगना रनौत और राजकुमार राव की फिल्म 'जजमेंटल है क्या' का ट्रेलर रिलीज हुआ था। ट्रेलर सभी को काफी पसंद आया था। वरुण ने भी ट्रेलर की तारीफ की थी। वरुण ने ट्वीट कर लिखा था, क्या मस्त ट्रेलर है, जबरतस्ट लीड एक्टर्स, सपोर्टिंग कास्ट और शानदार राइटर्स हैं। फिल्म देखकर मजा आने वाला है।

What a mast trailer. Amazing lead and supporting cast backed by some great writting.Looks like alot of fun #JudgementallHaiKyaTrailer https://t.co/S3uM5vlmp5 — Varun Dhawan (@Varun_dvn) July 2, 2019

वरुण के इस ट्वीट पर रंगोली ने लिखा था, कंगना का भी नाम लिख देते सर, वो भी किसी को बच्ची है, उसने भी मेहनत की है।

Kangana ka bhi naam likh dete sir!! Wo bhi kisi ko bachi hai usne bhi mehnat ki hai !!! @Varun_dvn 😎 https://t.co/OxRZARgsYZ — Rangoli Chandel (@Rangoli_A) July 3, 2019

जिसके बाद वरुण ने लिखा था, सभी की तारीफ की है, सतीश सर, हुसैन राज और स्पेशयली कंगना और लीड कास्ट का वही मतलब था मैम...शुभकामनाएं।

. Loving everyone from satish sir, Hussain,raj and specially Kangana aur lead cast ka wohi matlab tha maam 😎. Best wishes https://t.co/BTlafMqolu — Varun Dhawan (@Varun_dvn) July 3, 2019