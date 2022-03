जिस होटल में रुकी हैं तापसी पन्नू कभी बीकानेर के महाराजा रहते थे यहां, जानें एक रात रुकने का खर्चा

तापसी पन्नू इस वक्त साल में 4 से 5 फिल्म कर रही हैं। इस मामले में वह कई बार खुद को लेडी अक्षय कुमार भी कहती हैं। इस साल भी उनकी कई फिल्में आने वाली हैं। काम से वक्त निकालकर तापसी ब्वॉयफ्रेंड Mathias Boe के साथ छुट्टी मना रही हैं। उनके साथ उनकी बहन शगुन पन्नू और दूसरे लोग भी हैं। तापसी इस वक्त बीकानेर में हैं। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर वेकेशन की तस्वीरें शेयर की हैं। छुट्टी भी तापसी बिल्कुल राजा-महाराजाओं वाले स्टाइल में मना रही हैं। वह लग्जरी होटल नरेंद्र भवन में रुकी हैं जो कि बीकानेर के आखिरी महाराजा नरेंद्र सिंह का निवास स्थान था।

किताब पढ़ते हुए तस्वीर

तापसी ने रविवार को एक फोटो पोस्ट की जिसमें वह होटल की गैलरी में बैठकर किताब पढ़ रही हैं। एक्ट्रेस ने पीले रंग की शॉर्ट ड्रेस पहनी है। उन्होंने कैप्शन में लिखा- ‘जब लाइट आपके पीछे पड़ रही हो तो एक ग्लो चमकती है...’



खूबसूरत है तस्वीर



तापसी ने शनिवार को एक दूसरी फोटो पोस्ट की है। वह होटल के बीचों बीच बने आंगन में बैठी हैं। उन्होंने व्हाइट कलर की खूबसूरत सी ड्रेस पहनी हुई है। होटल चारों ओर से एंटीक लुक लिए हुए है।



